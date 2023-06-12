Western Boone Jr.-Sr. High School administrators recently announced the names of honor roll students for the third quarterly grading period of the school year. Students earning honor roll status are:
Seventh Grade, All A’s - Levi Adkins, Seraya Elizabeth Baker, Jake Roland Barnes, Emalee Eloise Beck, Jordana Leigh Conley, Thomas Wayne Cunnyngham, Joan Morgan Gearheart, Kaelynn Audrey Grant, Alexis Marie Gregg, Lilly Joy Hanson, Addison Jade Lee, Aiden Douglas Lester, Raina Maddison Lutz, Alexa Rae Massingill, Evelyn Kathryn Maurath, Kaydence Nycole McKinney, Alexis Jayne Mitchell, Jenna Renee Murchison, Ella Jane Nelson, Carson Daniel Nicley, Alice Oleandra Parsons, Rylee Jo Pelley, Alexis Renee Pennington, Samuel Francis Rausch, Noah Mitchell Raymond Rhoton, Jacob Alan Schrier, Allie Diane Sherrill, Aiden Aaron Smith, Wyatt Matthew Smith, Isabella Ann Sparks, Maura Elise Stucky, Isabelle Ruth Sturgis, Alexander James Thompson, Eisley Catherine Whiteley and Liam Garett Whiteley.
Eighth Grade, All A’s - Payten Antoinette Blankenship, McKayley Breeanne Burns, Burke James Cavins, Riley Michaela Cleaver, Harmony Leean Gilbrech, Ally Alan Lewis, Grace Ann Maners, Jovi Lynn marie Orlea, Jada Marie Scott, Hunter Louis Stumpf, Brooklyn Jalene Vaughn, Quinton Gabriel Westerfeld and Reese Michael Young.
Freshmen, All A’s - Isabel Annette Adams, Jude Daniel Balke, Sophia Elena Charles, Emily M. Crawford, Alexander Mark Crockett, Jaylee E. Dickerson, Isabella Marie Fettig, Jacee Sueann Gaines, Janelle Suzanne Gearheart, Emmerson Noel Gott, Isabell Ellyce Grady, Caleb J. Henry, Autumn Deloras Johnson, Bailey Ann Keyes, Emily Phyllis Konz, Maverick Eli Kraus, Jaden Michael Latham, Jackson David Long, Madison Rylee Massingill, Jacob Mitchell Norman, Ethan Paul Prage, Rebecca Joanne Rustin, Jonathan Michael Rutherford, Lydia Ruth Shepherd, Cody Joe Smith, Jacob Allen Smith, Lindsey Faith Steimel, Charlotte Emma Stucky, Isaac David Threlkeld, Adeline Grace Vinson, Ashtyn Gabriela Wagner, Eliana Renee Whiteley and Dorothy Alice Wilson.
Sophomores, All A’s - Hanna Keely Bowman, Abigail Maleigh Brunty, Kale Ann Conner, Joshua Lewis Dickey, Raegan Deann Durbin, Maddex Joseph Gadbury, Bailey Carter Haag, Noah Alexander Hall, Carli Mae Hanna, Gabriel Lindley Haram, Ella Morgan Kail, Rebecca Kay Keyes, Noah Hunter Kinslow, Grant Quinn Lauman, Peri Justine McClaskey, Brandon R Potter, Cole Thomas Ramsey, Alexis Jean Lynn Renten, Rose Addison Rogers, Carson M. Saunders, Olivia F. Smith, Alyssa Lynn Sparks and Evan John Terwiske.
Juniors, All A’s - John Michael Armpriester, Ashleigh Elizabeth Beesley, Jazmine Faith Bowling, Graham Michael Cavins, Emiliano Davila Dominguez, Clara Grace Douglas, Logan Dunbar, Hannah Kathleen Hayden, Adelaide Faith Jones, Tyler Konz, Bryce Michael Kopriva, Carter Lee Marcum, Andrew Paul Petro, Veronica Guerin Pope, Madison M. Roys, Mackenzie Leigh Schick, Emma Danielle Shirley, Arianna Nica Stieber, Marcelo David Trincado and Tori Melie Willis.
Seniors, All A’s - Allan Ray Adams, Katherine Rae-Ann Aliff, Makenzie E Amich, Rashel Renae Anderson, Ethan James Bayles, Mason Ray Bragg, Logan Robert Brown, Isabel Grace Charles, Emily Nicole Conyer, Audrey Suzanne Dunn, Rowen Shane Durbin, Leelah Ann Fettig, Emily Grace Fults, Chloe Marie Gillan, Jaxson Edward Gott, Mira Alexis Hagan, Thomas Andrew Haram, Lili Madisan Jones, Sarah Ann Keppel, Kennedy Ann Kiger, Hannah Grace Kinsel, Levi M LaGrange, Johnathan Michael Harrison Linville, Cambryn Rose Miller-Robidou, Sydney Mitchell, Addison Diann Mullens, Eli Alexander Nicley, Carlie Elizabeth Pennington, Lillianna Rene Porter, Kendal Bea Ramey, John Paul Rogers, Katheryn Josephine Rutherford, Brooke Maxine Smith, Hannah Ann Smith, Josiah Carver Smith, KaLeigh Steimel, Damian Trey Stout, Daniel Ray Talbott, Corbin Taylor, Saige Kathryn Terwiske, Evan Michael Trent, Tanner James Weakley, Trevor Allen Weakley, Ethan Tyler Williams, Jacelyn Elizabeth Wilson and Luke Tyler Wirey.
Seventh Grade, All A’s and B’s - Saffira Abigail Kathleen Anderson, Isaac Cole Biggs, Jackson David Bloss, Katrina Nicole Brewer, Eli Matthew Bryant, Noah Ian Bush, Nolan Alexander Caldwell, Noah Eugene Cole, Jacob Thomas Collins, Addyson Layne Davis, Benson Christopher DeVol, Carter Allan Eckert, Kipton Vincent James Edie, Bailey M Ford, Cheyenne Marie Gibson, Deegan Wiley Henry, Brayden Scott Henson, Eryn Margaret Higer, Christian Chance Woodson Keith, Jaxsyn Dale Mathews, Nevaeh Skye McClure, Elle Rose McLaughlin, Isabella Ellissa Sue Miller, Alexander David Moxley, Cheyenne Lee Myers, Easton Matthew Nance, Makenna Jalyn Pritchett, Wesley Patrick Redman, Emily Claire Shepherd, Kenadi Lynn Smith, Hailee Nicole Spann, Hailey Rae Sparks, Gabryella Skye Spillis, Owen Ray Spivey, Jordan Reya Stirling, Aiden Gage Thies, Claire Susan Torp, Jaili Reece Torp, Liam Conley Trent, Zoey Jane Ulshafer, Caleigh Nicole Welch, Josiah Lee Williamson, Macy Lee Williams and Broden Robert Wilson.
Eighth Grade, All A’s and B’s - Triston Lee Abrams, Paige A Anderson, Jozi Jeslyn Bailey, Aries Michael Beck, Elijah James Bishop, Joseph Kayne Caldwell, Brenda LeAnn Calhoun, BriAnna Kay Clark, Matthew Lenord Corser, Logan Michael Cripe, Logan Evalenko, Bryleigh Elise Fussell, Reagan Harlos, Makenna Jolee Harrison, Carlee Renee Hayden, Victoria Louise Huss, Jackson Kenneth Jones, Dillon Wyatt Maurath, Nevaeh Paige Maxwell, Maddison Lynn Mcknight, Owen Paul Oakley, Ashlin Elizabeth Ogden, Jalynn Grace Polen, Taylor Lynn Princell, Madison Suzanne Rawlings, Ian Richard Riggen, Lily Kathyryn Riggen, Jacob Robert Riner, Nathan Edward Rogers, Alyssia Nicole Rose, Taylor Grace Schornhorst, Jaiden Charles Shelton, Jade Elizabeth Strong, Nathan Gregory Thompson, Rachel Lynn Threlkeld, Nevaeh Lynn Turner, Mikayla Elizabeth Wagner, Andrew James Williams and Viola Quinn Wilson.
Freshmen, All A’s and B’s - Jacob C. Anderson, Camryn Abigail Baird, Lillian Sophia Beck King, Alexis Diane Boggs, Nathan Randal Byrum, Olivia Marie Corser, Wesley Marshal England, Porter Wesley Forbus, Trinity Nicole Fouts, Bradley Douglas Fuston, Norah Louise Gangwer, Isaiah Marshall Garland, Alaina Jean Graham, Morganne Marie Grant, Cara Janelle Hanna, Catherine Renee Harvey, Mallory Grace Hayden, Emma Rose Hosfield, Landen Alan Humphreys, Brennan Jacob Kopriva, Garrett Martin Krauss, Summer Rose McCormick, Brooklyn Re'Lynn Merrill, Jacklynn Danielle Mitchell, Joshua Matthias Pope, Savanna Elizabeth Rafter, Katelyn Nicole Ranney, Skylar Simone Richardson, Andrew William Riemenschneider, Nathaniel Gaige Sallee, Brayden Michael Schick, Eryc Alexander Schnoor, Dylan Jackson Sheets, Zachariah Bailey Sprong, MaKensay Lee Thomerson, Kylee Lyne Trent, Adreyan Marie Welch, Jayden Dionicio Williamson, Eli Joseph Williams, Alyssa Mae Witte and Layton Robert Yancey.
Sophomore, All A’s and B’s - Luke Marshall Adkins, Angel Marie Allen, Evan Joseph Allen, Mason Alexander Amich, Ethan Gage Barnett, Alivia Rose Beckley, Malachi Charles Wayne Catterson, Olivia Lauren Cox, Carson Lee DeVol, Mariah Lee Ehrie, Marcus Henry Fortner, Trey Isaac Fuston, Laben Kenneth Gibson, Kaylee Ann Marie Groves, Gavin C. Hawkins, Lyla K. Jackson, Jesse Evan Johnson, Jordyn Elizabeth Lewis, Lilly B. Maners, Emma Grace McClaine, Artie Evan Milliser, Elijah James Mitchell, Jane Kressley Ransom, Olivia Grace Reagan, Abigail Maria Scott, Lily Ann Shirley, Duncan Joseph Taylor, Cora Elise Trent, Shay-El Valeria Trincado, Collin Wayne Washburn, Amaya Lee Westerfeld, Conner David Wilson and Gannon Elijah Wilson.
Juniors, All A’s and B’s - Wyatt Cordell Barnett, Quintin Tyler Blankenship, Sarah Elizabeth Breedlove, Hunter Allen Brose, Fletcher Cannon Brunes, Alayna Victoria Christner, Josie Paige Craig, Adele Crockett, Kaitlyn Grace Crowley, Stefanie Lynn Dickerson, Isaac Garringer, Jackson Tyler Grimes, Annalise Kathryn Heine, Ethan Lee Hibbs, Christian Jerod Hohenberger, Jadaya Lynette Huckstep, Jonathan Raymond Imbus, Matthew Lucas Jackson, Samantha Anne Jones, Gabriella Marie Lewis, Blake Ryan Maurath, Cloe Jean McClain, Bryce David McMackin, Clara Janelle Meadows, Ian Thomas Murdock, Molly Anne Neubeck, Molly Olivia O'Neill, Summer Renee Ogden, Caitlin Madison Pierce, Garrett D. Prickett, Tray Joseph Ray, Nathan A. Reid, Cadence Amara-Ann Ross, Ella Marie Shepherd, Dragan Lochland Sherven, Haleigh Noel Smith, Jaida Danielle Snow, Philip Andrew Talbott, Brady Michael Warmoth, Cooper E Whelchel, Trinity L. Whelchel and Cole Christopher Wiley.
Seniors, All A’s and B’s - Jacob Alexander Allen, Kailey Elizabeth Baldwin, Luke R. Barta, Aizlinn Winter Baxter, Noah J. Benakovich, Kaden Lee Bennington, Nicholas Aidan Collins, Evan Ray Crowley, Perrin Hunter Emberton, Morgan Rebecca Fisher, Wesley Cole Gann, Isaiah Tara Grady, Carson Christopher Griggs, Elena Gubera, Hannah Kendall Haag, Curtis Lee Hackett, Makenzie LeAnn Hieston, Elijah Andrew McClaine, Justine H. McKinney, Jacob Keaton Miller-Robidou, Blake Michael Miller, Emma Jean Mitchell, Chase Brayden Richwine, Emmy Ludella Roys, Illyanna Dacota Sallee, Brooklynn Taylor Schiery, Lilly Rene' Shubert, Paige Allison Shubert, Korbin Bryce Smith, Jacob Wade Taylor, Ryan William Taylor, Alyssa Michele Thornsbrough, Matthew Michael Triplett, Luke Andrew Whiteley, Keeley Ann Wilhoite and Clayton Robert Williams.
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