THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
524 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN INDIANA THIS WATCH INCLUDES 28 COUNTIES
IN CENTRAL INDIANA
BOONE CLINTON DECATUR
HAMILTON HANCOCK HENDRICKS
HOWARD JOHNSON MADISON
MARION MORGAN RUSH
SHELBY TIPTON
IN EAST CENTRAL INDIANA
DELAWARE HENRY RANDOLPH
IN NORTH CENTRAL INDIANA
CARROLL
IN WEST CENTRAL INDIANA
CLAY FOUNTAIN MONTGOMERY
OWEN PARKE PUTNAM
TIPPECANOE VERMILLION VIGO
WARREN
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANDERSON, ATTICA, BRAZIL, BROWNSBURG,
CARMEL, CLINTON, COVINGTON, CRAWFORDSVILLE, DANVILLE, DELPHI,
FAIRVIEW PARK, FARMLAND, FISHERS, FLORA, FRANKFORT, FRANKLIN,
GOSPORT, GREENCASTLE, GREENFIELD, GREENSBURG, GREENWOOD,
INDIANAPOLIS, KOKOMO, LAFAYETTE, LEBANON, MARTINSVILLE,
MONTEZUMA, MOORESVILLE, MUNCIE, NEW CASTLE, NOBLESVILLE,
PARKER CITY, PLAINFIELD, ROCKVILLE, ROSEDALE, RUSHVILLE,
SHELBYVILLE, SPENCER, TERRE HAUTE, TIPTON, UNION CITY,
VEEDERSBURG, WEST LAFAYETTE, WEST LEBANON, WILLIAMSPORT,
WINCHESTER, AND ZIONSVILLE.
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