Dwight Bridge – Service: Noon today at Strawmyer & Drury Mortuary, 2400 N. Lebanon St., Lebanon. Visitation: Two hours prior to service.

Charlene Henry - Celebration of Life: 1 p.m. today at Goodwin Funeral Home, 200 S. Main St., Frankfort. Visitation: Two hours prior to the service.

Tom Springer - Visitation: 4-6 p.m. July 25 at Myers Mortuary, 1502 N. Lebanon St., Lebanon.

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